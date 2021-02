Politiet rykket ut etter melding om slåssing: – Skal ha slått til noen av kameratene sine

Nyheter

Politiet opplyser om at det for det meste har vært en fredelig natt til lørdag i Molde og Romsdal-regionen. Med et lite unntak i løpet av natta i Molde.

Kranglet og slåss i sentrum

Politiet fikk rundt klokka 01.00 i natt tips fra en innringer om at fire unge menn var involvert i det som så ut som slåssing i sentrum. Politiet opplyser at de fire personene i utgangspunktet var venner, men at én av dem skal ha blitt aggressiv og slått til noen av kameratene sine, slik politiet også har meldt på Twitter i løpet av natta. Operasjonslederen hos politiet i Møre og Romsdal forteller at situasjonen likevel løste seg ganske raskt. Faktisk før politiet rakk å komme fram til stedet.

– Vi må alltid stole på innringere

– Da vi kom til stedet hadde situasjonen roet seg. De snakket helt rolig med oss, og det virket som at de fire kameratene hadde kranglet litt. Det var i det minste ikke snakk om noen personskade, sier Frank Gram, som kan opplyse at det ikke kommer noen anmeldelse fra partene i slåssingen.

– Så politiet har ikke sett noe til slåssingen selv?

– Nei, men vi må alltid stole på innringere, operasjonslederen, som mener det er bra at publikum tipser når de ser slike situasjoner.

Politiet opplyser at de involverte skal ha vært rundt 20 år gamle

Bilstans stengte tunnel

Fannefjordtunnelen mellom Molde og Bolsøya var stengt i en kort periode i morgentimene lørdag. Da grunnet bilstans opplyser Vegtrafikksentralen. Tussentunnelen var også stengt i en periode på morgenen i dag, og kan trolig settes i sammenheng med det pågående og varsla arbeidet i tunnelen.