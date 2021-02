Ikke alle gleder seg til skidagen

Nyheter

Skidagene utfordrer gratisprinsippet i den norske skolen. Akkurat nå er det perfekte forhold i skiløyper og alpinbakker i Romsdal. Det er lett å argumentere for at den årlige skidagen kan gi et fint avbrekk i skolehverdagen. Barn og ungdom trenger lyspunkt i skolehverdagen, spesielt denne vinteren. Skidag er en norsk vintertradisjon, og den er også nevnt i læreplanen. En lang skitur eller en fin dag i bakken kan gjøre godt både for elever og lærere, spesielt når sola skinner. Da er det lett å glemme at det dessverre ikke slik for alle.

Utfordringen er egentlig ikke skidagen i selg sjøl, men mer hvordan den fortsatt praktiseres i enkelte kommuner. For noen familier medfører skidagen utstyrsjag og transportbehov. Enkelte skoler har også egenbetaling dersom elevene skal i alpinbakken. Dette skjer til tross for at Utdanningsdirektoratet har klare retningslinjer. Der står det klart at skolen skal sørge for at det samme tilbudet er tilgjengelig for alle elever. Ifølge retningslinjene skal skolene også betale transport til og fra slalåmbakken eller langrennsløypa hvis avstanden er for stor til å gå.

Er det egentlig så nøye, tenker du kanskje. Skal det virkelig være slik at det ikke blir skidag fordi at noen elever ikke har ski? Skolene finner jo gode løsninger. Foreldre kan stille opp. De som ikke har alpinski kan ta med akebrett eller gå langrenn. Transport kan ordnes ved at foreldre går sammen. Alt dette er positivt og velment engasjement. Likevel vil det fortsatt være en risiko for at man skaper unødig utenforskap. Det som blir framstilt som valgfritt kan fortsatt være et press. Det skal skoleledelsen være spesielt oppmerksom på. Det er for eksempel ikke greit at foreldremøtet bestemmer at barna sjøl kan betale heiskort.

En godt gjennomført aktivitetsdag er en fornuftig investering i klassemiljø, trivsel og læring. Skolene må fortsette å strekke seg etter dette, og skoleeierne bør prøve å gi dem rammer til å gjennomføre. Samtidig som det har blitt mer oppmerksomhet rundt gratisprinsippet har skolene fått dårligere økonomi. Kanskje er det her skolelederne skal våge å være mer direkte i sin kommunikasjon. Har ikke skolen økonomi til å gjennomføre skidag etter tradisjonene er det sjølsagt leit. Ved å ta konsekvensen av det rammer det i det minste alle likt. Og akkurat nå det er mulig å finne gode alternativ.

