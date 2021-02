Dette skjedde i natt: Ber Oslo AUF betale tilbake 1,5 millioner kroner

Nyheter

President Trump skal i en telefonsamtale den republikanske lederen Kevin McCarthy med ha avvist å be sine tilhengere om å avbryte angrepet på Kongressen, ifølge CNN.

Opplysningen kom samtidig som fjerde dag av riksrettssaken mot Trump ble avsluttet. Der argumenterte Trumps advokater for at han i ikke var ansvarlig for angrepet på Kongressen.

Politibetjent tildelt æresmedalje

Fredagens runde med spørsmål og svar i riksrettssaken mot Donald Trump ble avsluttet med å tildele politibetjent Eugene Goodman Kongressens æresmedalje.

Senatets demokratiske leder Chuck Schumer ba Senatet om å tildele Goodman æresmedaljen, og det stemte Senatet enstemmig for. Goodman har blitt hyllet for innsatsen dagen Kongressen ble stormet.

425 nye koronasmittede siste døgn – høyeste smittetall på mer enn tre uker

Det siste døgnet er det registrert 425 koronasmittede i Norge. Det er 161 flere enn dagen før og 154 flere enn samme dag i forrige uke. Tallet er over dobbelt så høyt som snittet den siste uken. Sist gang det ble registret så mange nye smittede var 20. og 21. januar med henholdsvis 422 og 431 smittede.

Det er registrert 90 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 19 flere enn dagen før, og 26 flere enn snittet den siste uken. Det tilsvarer vel 20 prosent av tilfellene på landsbasis. 221.819 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 66.178 personer har fått dose nummer to.

Ber Oslo AUF betale tilbake 1,5 millioner kroner

Oslo AUF fikk 1,5 millioner kroner i tilskudd på feil grunnlag fra kommunen. Nå ber flere partier om at pengene betales tilbake.

– I 2016 og 2017 har AUF rapportert inn medlemstall på en måte som gjør at det ser ut som de skal ha penger de ikke skal ha, sier leder av Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre Eivor Evenrud (Rødt) til VG lørdag.

Medlemsflukt fra Arbeiderpartiet

I 2017 hadde Arbeiderpartiet 53.300 medlemmer. Ved utgangen av fjoråret var medlemstallet falt til 44.900, en nedgang på nesten 16 prosent. Blant partiene på Stortinget, er Arbeiderpartiet partiet som har mistet den største andelen medlemmer siden forrige stortingsvalgår. Det viser en oversikt Adresseavisen har utarbeidet.

Medlemsflukten er størst i Trøndelag Ap der medlemstallet har falt med 21,1 prosent i treårsperioden.

