Vi vil bryte lydmuren

Nyheter

På den ferske meningsmålingen får SV 5,8 prosent oppslutning. Sammenlignet med stortingsvalget for fire år siden betyr det at SV har over 2.800 flere velgere i ryggen. Fylkesleder Jacobsen øyner håp om at SV kan kapre en stortingsplass gjennom å få utjamningsmandatet i Møre og Romsdal.