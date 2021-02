Nyheter

– Vi er glad for at vi ligger inne med to mandat. Men vi har ambisjoner om å øke oppslutningen en god del før valgdagen, sier Arbeiderpartiets førstekandidat Per Vidar Kjølmoen. Partiet får en oppslutning på 16,7 prosent, og går tilbake med 4,6 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2017. Men Ap har altså fortsatt to mandater fra Møre og Romsdal inne på tinget.