Nyheter

Klokka 15.20 torsdag ettermiddag rykket Eide brannstasjon ut til bilbrann i Torvvegen. Det meldte Møre og Romsdal 110-sentralen via Twitter.

15.43 melder de at de har kontroll på stedet, og at bilen er dekket med et brannteppe. Det er ingen fare for spredning.