Kjørt til sykehuset i Molde etter ulykke

Nyheter

Rundt klokka halv fem, natt til torsdag, skal en kvinne ha ført bilen inn i veggen på Freifjordtunnelen i Gjemnes. Politiet opplyser om at kvinnen var eneste person i bilen.

– Hun var fastklemt på et tidspunkt. Hun har nå blitt kjørt til sykehuset i Molde. Hun har nok fått seg en real en trøkk, i og med at det var en 80-sone ulykken skjedde i, men vi kjenner ikke til skadeomfanget på nåværende tidspunkt. Kvinnen var våken og stabil da hun ble fraktet til sykehuset, sier operasjonsleder Erik Dyb fra politiet i Møre og Romsdal.

Kvinnen er ifølge politiet heimehørende på Eide.

– Vi mistenker i utgangspunktet ikke ruskjøring. Hva som er bakgrunnen for ulykken må vi ta et avhør av kvinnen for å finne ut av, sier operasjonslederen.