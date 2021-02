Har du vært i Trondheim den siste uka? Da bør du kanskje teste deg

Nyheter

I forbindelse med pågående smittesporing i Trondheim, ber smittevernkontoret om at personer som har vært på utvalgte steder i byen bestiller time for koronatest. Det opplyser Molde kommune via ei pressemelding torsdag ettermiddag.

Dette gjelder følgende tider og steder:

4. februar fra klokka 11.00 - 12.00: 7-Eleven på St Olavs Hospital.

5. februar fra klokka 11.00 - 12.00: 7-Eleven på St. Olavs Hospital.

6. februar fra klokka 18.00 - 19.30: Ikea, Leangen.

7. februar fra klokka 13.30 - 14.30: Butikken Melon i Midtbyen.