Nå staker Molde ut kursen for de neste ti åra

Nyheter

Det sier Carina Stokke, rådgiver i analyse- og utviklingsavdelingen i Molde kommune, til Romsdals Budstikke.

Molde kommune har nå publisert et massivt dokument på kommunens nettsider, nemlig høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel for 2021 til 2031.

Kommunens overordnete planstrategi, altså «planen for planene» for 2021-2024, er også til behandling i vår.

Hvis det høres tørt ut, bør du ta en titt på grunnlagsdokumentet for de to, som er en samling informasjon om samfunnstrendene som vil påvirke Molde de neste ti åra.

– Molde står overfor noen utfordringer og muligheter. Hvilke områder skal vi satse på, hvilke overordnete mål skal vi ha og hvordan skal vi nå dem? Nå staker vi ut kursen for de neste ti åra, slår Stokke fast.

Dette er Moldes tre utviklingsmål: 1. Molde er eit attraktivt samfunn i vekst Molde er ein attraktiv stad å bu og arbeide

Molderegionen har ein fleksibel, inkluderande og attraktiv arbeidsmarknad og eit konkurransedyktig næringsliv

Næringsliv og offentleg sektor har tilgang til relevant kompetanse

Molde har gode bumiljø og offentlege rom

Molde kommune og Molderegionen har samordna bustad-, areal- og transportplanlegging. 2. Molde er eit grønt, smart og innovativt samfunn Molde kommune er klimanøytral i 2030

Molde tek vare på naturmangfald, kulturlandskap og grønstruktur

Molde tilpassar seg klimaendringar

Molde møter utfordringar med innovasjon og digitalisering 3. Molde er eit inkluderande, trygt og mangfaldig og samfunn Vi er eit mangfaldig og inkluderande samfunn på tvers av funksjonsnivå, etnisitet, alder, kjønn, religion og seksuell legning

Molde har aktive innbyggarar som deltek i utvikling av eige lokalsamfunn

Molde kommune skal ha heilskaplege tenester av god kvalitet (KILDE: HØRINGSUTKASTET TIL MOLDE KOMMUNES SAMFUNNSPLAN 2021-2031)

Tre utviklingsmål

Mens samfunnsplanleggingen tidligere var inndelt i sektorer, skal alt nå samles i én plan. Kommunen er dessuten pålagt å legge FNs bærekraftmål i bunnen.

– Det er helt nytt, og har vært en liten utfordring. Når det er sagt, er ikke planene «vegen til frelse», ofte er de interne retningslinjene like viktig for hvordan man jobber, sier Stokke.

Hun understreker at den nye samfunnsplanen er en strategisk, retningsgivende plan, ikke en tiltaksplan.

Planen må nemlig følges opp av økonomiplaner, der kommunestyret til slutt skal prioritere.

– Med fare for at jeg er inhabil, sier dokumentet mye spennende om hva regionen og fylket vårt står i, og hva som vil påvirke oss. Man får virkelig opp øynene for at Molde er en mangslungen kommune! sier Stokke.

Samfunnsplanen bygger på tre utviklingsmål: 1. Molde er et attraktivt samfunn i vekst, 2. Molde er et grønt, smart og innovativt samfunn og 3. Molde er et inkluderende, trygt og mangfoldig og samfunn.

Hva er samskaping?

Forslaget til ny visjon for Molde er at «Molde VISer veg» og at «Molde er en VIS kommune». VIS består av Vidsynt, Inkluderende og Samskapende.

– Ordet «samskaping» kan virke ukjent for mange, men er mye brukt i kommunal sektor..?

– Det er kanskje litt «stammespråk», ja, men det beskriver noe som er viktig for framtida. Samskaping er på en måte neste nivå av samarbeid – man skaper noe sammen ved å samarbeide, forteller Stokke.

– Begrepet er sentralt i Smartby-satsingen til en rekke norske byer, herunder Molde. For oss som jobber i kommunen, betyr det at vi hele tiden skal vurdere om samarbeid med andre kan gjøre løsningen bedre, forklarer Stokke.

– Samarbeid med andre er viktigere enn noen gang for at Molde kommune skal være et bra samfunn å bo og leve i. Ingen av oss får til alt alene, derfor er kommunens samarbeid med for eksempel næringsliv, frivillighet og akademia så viktig.

Vil ha folkets mening

Så langt har flere grupper bidratt i arbeidet, blant annet på folkemøter i Eidsvåg, Molde og Midsund, Borgerundersøkelsen utført av Sentio per telefon i fjor, i tillegg til mange internt i organisasjonen. En gruppe 6., 8., 9. klasser og Voksenopplæringa har dessuten svart på spørsmålet: Hva kan gjøre Molde til et bedre sted for barn og unge?

Nå skal planen innom de tre hovedutvalgene i kommunen før formannskapet, og så ut på høring fra 1. mars til og med 14. april 2021.

Så blir behandling av innspillene, og ny politisk runde, før den skal opp i kommunestyret 17. juni.

Folk kan sende innspill til planen via planportalen eller direkte til kommunen. Det jobbes også med å kunne motta innspill via sosiale medier, og en film om Molde, som skal inspirere folk til å bidra med sin mening, er under produksjon.

– Målet er å gjøre Molde mer attraktivt, og at de som bor her har det bra. Da trenger vi folk i tale, og ikke bare tilbakemeldinger fra de typiske offentlige etatene, sier Stokke.