Her har de ei løypemaskin som selv Reodor Felgen hadde tatt av seg skjermlua for

I kjølvannet av flere skireportasjer på Rbnett, fortsetter tipsene å strømme inn. For nå popper det opp lokale skianlegg der ingen skulle tru. Som midt i bondeland på Sylte i Hustadvika. Her får du fenomenal fjordutsikt og forfriskende fjøslukt på kjøpet. Det var minus 15 i sporet da vi besøkte løypesjef Andre Lillebakk klokka 17 onsdag ettermiddag. Vi er enige om at dette er litt av en vinter.