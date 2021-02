Nyheter

Nye demonstrasjoner i Myanmar

Demonstranter trosset advarslene om maktbruk og samlet seg for fjerde dag på rad i Myanmars største by Yangon og hovedstaden Naypyidaw, der politiet brukte vannkanoner for å spre demonstrantene.

Samtidig kunngjorde New Zealand at landet fryser alle politiske og militære bånd med Myanmar etter kuppet for en uke siden.

346 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 346 koronasmittede i Norge. Det er 227 flere enn dagen før og 50 flere enn samme dag i forrige uke. Rundt ett av fire tilfeller, til sammen 87, ble registrert i Oslo.

Ved midnatt natt til tirsdag er det registrert 65.118 koronasmittede personer her i landet. Til nå har 171.908 personer har fått første dose av koronavaksinen, men bare 44.092 har fått dose nummer to.

Folk flest etterlyser høyere vaksinetempo

Annenhver nordmann sier de ikke har tillit til tempoet på koronavaksineringen, viser en spørreundersøkelse. Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 6.000 nordmenn om de har tillit til tempoet på vaksineringen.

Vel en av fire, 27 prosent, svarer at de har tillit til at tempoet på vaksineringen i Norge er effektivt. Annenhver nordmann svarer nei, mens resten vet ikke. Tilliten ligger nå 4 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for januar.

PST ber om lovendring for å registrere deltakere på nettfora

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker en lovhjemmel til å samle og systematisere data fra åpne chattegrupper på internett.

– I noen av disse chatte-foraene er det ukjente profiler som gir uttrykk for ulike holdninger vi definitivt bør titte nærmere på. Hvis vi ikke vet hvem de er, så må vi prøve å finne det ut, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til VG.

Trumps Georgia-samtale granskes

Administrasjonsminister Brad Raffenspergers kontor skal granske telefonsamtalen 2. januar mellom Donald Trump og Raffensperger, som er øverste valgansvarlige i Georgia.

Trump ba i samtalen Raffensperger om å «finne stemmer» som kunne endre valgresultatet der. Den offisielle granskingen skal være faktabasert og eventuelle videre rettslige skritt blir opp til riksadvokaten å vurdere, opplyser en talsperson for Raffensperger.