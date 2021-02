Nyheter

– Jeg må kunne si at jeg synes det er trist at vi mister banken som en stor og trygg leietaker. Men samtidig er Storgata 42 et veldig sentralt og godt bygg i byen, og vi vil ha god tid på oss til å finne nye leietakere til bygget, som ligger godt til. Bankens leiekontrakt går ikke ut før i begynnelsen av 2024, sier daglig leder Bente A. Myrstad i Angvik Eiendom.