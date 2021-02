Ny runde massevaksinering onsdag - ringer til alle som ikkje svarer

Nyheter

- Erfaringar og tilbakemelding etter første runde med massevaksinering er positive, men vi ser også behov for nokre mindre justeringar. Det sa fagleiar i helse og omsorg Siri Haukaas og kommuneoverlege Cato Innerdal innleiingsvis, da dei måndag ettermiddag orienterte hovudutval for helse og omsorg i Molde om planar og gjennomføring for massevaksinering.