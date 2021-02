Telefontrøbbel for Telenor-kunder: – Beklager ulempene dette medfører

Nyheter

Mange Telenor-kunder har i ettermiddag slitt med å ringe og motta anrop. Telenor har gått ut med følgende melding på Twitter:

«Kl. 13.30: Telenor har for tiden problemer med 4G tale og enkelte kundene kan derfor oppleve at anrop feiler. Anrop via 2G fungerer som normalt. Vi jobber på spreng med å rette feilen, og beklager ulempene dette medfører til de av våre kunder som er berørt.»

Det er uvisst når problemene vil rette seg opp for telefongiganten.

«For kunder som må bruke nødnummer 112, kan en slå av 4G tale eller ta ut SIM-kort. (Dette gjelder kun 112).», melder selskapet videre på Twitter.

Rundt klokken 14 kan det virke som at problemene er i ferd med å rette seg noe, da i det minste journalistene hos Romsdals Budstikke får brukt anropsfunksjonen igjen etter noe nedetid. Telenor tør likevel ikke å si noe om når feilen er rettet fullstendig for alle sine kunder.

– Jeg tør ikke å si for sikkert hvor langt vi er på vei til å rette problemene, men vi har satt inn alt av tilgjengelige ressurser, sier informasjonssjef Magnus Line i det RB tar kontakt på telefon.