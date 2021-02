Sibirkulda vil vare i minst ei uke til

Nyheter

Iskald luft fra Sibir blir presses ned og inn over store deler av Norge. Molde og resten av Romsdal har ikke sluppet unna. Et kjapt søk på yr.no viser blant annet at Isfjorden hadde minus 19,3 grader onsdag. På samme tidspunkt ble det målt 15,5 minusgrader ved målestasjonen ved Hindalsøra i Molde og minus 15,2 på Fursetfjellet i Gjemnes. Også ute ved kysten har det vært kaldt, men minus 6.3 grader på Rekdal er tross alt til å leve med. Rett over fylkesgrensa, på Bjorli, krøp termometeret ned til minus 28,1 grader. Torsdag blåste også mange steder, noe som gjorde kuldegradene ble opplevd som enda kaldere. Trøsten er at sola også skinner og demper noen av kuldegradene.