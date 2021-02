Irritert over innkjørsel full av snø? Det må du bare finne deg i

Nyheter

Etter helgas store snøfall skrev Romsdals Budstikke om brøytemannskapet som fortvilet over huseiere som hev snø ut på vegen igjen. Mange irriterer seg over å få innkjørselen full av snø etter at brøyteplogen har kjørt forbi.

Molde kommune har nå sendt ut en klargjøring om hvilke regler som gjelder og hva du som huseier må finne deg i.



– Vi prøver å unngå det, men vi må nok prioritere trafikksikkerhet og framkommelighet, sier rådgiver Johan Hals i Molde bydrift i en pressemelding onsdag.

Utløser ikke krav på erstatning

Han legger til at det han omtaler som normalt og forsvarlig vintervedlikehold må tåles uten at det utløser krav om erstatning.

– Ifølge grannelova er snø inn i innkjørsler og på gjerder, husvegger og andre innretninger på private eiendommer, noe som grunneier må finne seg i, sier Hals.

Ber folk ta hensyn når de parkerer

Det har vært krevende dager for alle som ha ryddet snø for kommunen de siste dagene. Kommunen ber derfor om at folk parkerer slik at brøytemannskapene kommer seg fram.

– Du må for all del ikke lempe snøen ut i vegen igjen når du måker innkjørselen. Det bare forskyver problemet og gjør det vanskelig å gå, sykle og trille barnevogn, sier Johan Hals.