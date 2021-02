Dette er tall som gir grunn til optimisme

Nyheter

Det kom oppløftende tall fra den første store massevaksineringen i begynnelsen av denne uka. I Israel har over 1,5 millioner mennesker fått to doser med koronavaksine. Foreløpige tall tyder på at vaksinen er akkurat så effektiv som produsenten Pfizer sjøl har anslått.

Israel har inngått en spesiell avtale med vaksineprodusenten, der landet deler helsedata og informasjon, og har derfor fått tilgang til et stort antall vaksinedoser. Målet skal blant annet være å finne ut om det oppnås flokkimmunitet når en viss andel av befolkningen er vaksinert. Nye tall fra israelske helsemyndighetene viser at det har vært svært lite ny smitte blant de vaksinerte. Samtidig skriver det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet at også den russiske vaksinen har vist seg å ha god effektivitet og relativt få bivirkninger.

Det gikk under et år fra de første positive prøvene med covid-19 til flere produsenter hadde ferdigstilt og testet sine vaksiner. Etter mange ulike godkjenningsforløp har mange land i verden kommet godt i gang med vaksineringen av sin befolkning. Tallene fra Israel gir grunn til optimisme, hvis de første opplysningene medfører riktighet.

Nå starter massevaksineringen her også. Onsdag ettermiddag begynte det i Eidsvåg. Og torsdag skal det starte i Moldehallen. Fram til nå har det vært beboerne på sjukeheimer og utvalgte helsepersonell ved sjukehuset som har fått vaksine i Molde. Nå skal alle over 85 og flere helseansatte få vaksine. Målet er å være ferdig med denne gruppa i neste uke. Så skal gruppe etter gruppe vaksineres utover.

Det er fortsatt mye som er usikkert. Vegen fram til at vi er ute av pandemiens grep er fortsatt krevende og byr stadig på små og større tilbakeslag, men vi ser likevel lysere på situasjonen. For en effektiv vaksine er nå det sikreste vi har for å komme ut av koronakrisen. Det er grunn til å diskutere både retteferdig og fornuftig fordeling av vaksinen, nasjonalt og internasjonalt. Men lykkes vi med å vaksinere oss ut av pandemien er det en triumf for vitenskap og internasjonalt samarbeid.