Ba om hundre millioner ekstra – det får de trolig ikke

Det er snart to uker siden at Helse Møre og Romsdal sa nei til det siste tilbudet fra Skanska om bygging av nytt akuttsjukehus på Hjelset. I samme styremøte vedtok helseforetaket å be Helse Midt-Norge om utvidede rammer for hele SNR (Sjukehuset Nordmøre og Romsdal).