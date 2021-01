Vurderte å stenge kirka – men nå ber rådmannen politikerne i Gjemnes gjøre andre kutt

Nyheter

Formannskapet i Gjemnes skal tirsdag diskutere mulige innsparingstiltak i økonomiplanperioden 2021–2024. Det blir en krevende øvelse. Det er lagt inn ti millioner kroner av kommunens fondsmidler for å balansere årets budsjett. Dersom kommunen ikke gjør noe med driftsnivået framover, vil fondene være tømt om et par år. Rådmannen gjør det klart at da venter underskudd og Robek.