DN: Bjørn Rune Gjelsten satset på kreftmedisin når faren ble syk - nå er pengene femdoblet

Nyheter

Da faren til Bjørn Rune Gjelsten (64) fikk kreft for 12 år siden, søkte forretningsmannen fra Tomrefjord verden rundt etter medisin som kunne hjelpe faren til et bedre liv og noen år ekstra. I årene som fulgte har Bjørn Rune Gjelsten satset millionbeløp på kreftforskning og bygget opp det som nå framstår som et av Norges mest vellykkede biotekselskap: kreftvaksineselskapet Ultimovacs.