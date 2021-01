Nyheter

Naboer klaget på støy fra en fest i en leilighet i Molde sentrum natt til lørdag. En telefon fra politiet til verten var det som skulle til for at festen ble avsluttet og natteroen senket seg over nabolaget igjen, får Romsdals Budstikke opplyst hos operasjonssentralen i Møre og Romsdal.