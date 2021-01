Nyheter

EU snur om vaksineeksport til Nord-Irland

EU-kommisjonen sier eksportkontroll på koronavaksiner likevel ikke gjelder for Nord-Irland og at en nødklausul i brexitavtalen ikke er utløst.

Nyheten om at EUs eksportkontroll på koronavaksiner også gjaldt Nord-Irland vakte sterke reaksjoner fredag. EUs utøvende organ sier detaljene i den nye forskriften fortsatt finjusteres og at «Irland/Nord-Irland-protokollen ikke påvirkes».

299 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 299 koronasmittede i Norge. Det er 16 færre enn dagen før og sju færre enn samme dag i forrige uke. 75 av de smittede ble registrert i Oslo.

Ved midnatt natt til lørdag var det registrert 62.575 koronasmittede personer her i landet. I alt 99 koronapasienter var fredag innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før. Til sammen er 564 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall.

21-åring tiltalt for voldtekt av 14-åring

En 21 år gammel mann er tiltalt for voldtekt og seksuell omgang med barn under 16 år. Voldtekten skal ha skjedd i en leilighet på Torshov i fjor vår.

Natt til 23. april 2020 skal 21-åringen ha voldtatt en 14 år gammel jente, til tross for at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen fordi hun var påvirket av rusmidler og/eller sov, heter det i tiltalen tatt ut av statsadvokat Erik Førde.

Hovland i ledelsen i California

Viktor Hovland storspilte på den sørlige banen i La Jolla og endte dagen sju slag under par. Med det ligger han alene i tet før helgens avsluttende runder.

Hovland sikret seg åtte birdier og ligger ett slag foran fem andre spillere. Han spilte stabilt og godt til tross for regn og vind. «Det ble veldig kaldt, og det var regn og hagl, så det hjalp nok også at jeg er norsk», sier han i et intervju med arrangøren gjengitt av VG.

Fem husløse etter boligbrann på Hurum

Ingen kom til skade, men fem personer er husløse etter at en enebolig i Holmsbu på Hurum i Asker brant ned natt til lørdag.

Brannen startet i en campingvogn og spredte seg til et to biler og til slutt til et bolighus, opplyser politiet. Huset var overtent da nødetatene kom til stedet like etter klokken 3.30. De fem som bodde i huset hadde evakuert seg selv.