Ble for forsiktig

Nyheter

Molde-jenta kjørte for nølende i dagens Super-G-renn i Garmisch og kom i mål mer enn to sekunder bak Kajsa Vickhoff Lie.skuffet og 2,94 sekunder bak storfavoritten Lara Gut-Behrami som leder etter at de 30 beste var kommet i mål.