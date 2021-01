«Fine tegninger, også med hest» – I kveld harselerer Nytt på Nytt med «Hølet på Hjelset»

Nyheter

«Velkommen til nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Vi har luftige lokaler, topp moderne maskiner, fødetilbud for beboere fra Kristiansund. Alt til den nette sum av 600 millioner». Slik starter videoen på Nytt på Nytt sin instagramkonto. Mens teksten blir lest opp, vises bilder av sjukehustomta, hvor arbeidet fremdeles ikke er påbegynt.