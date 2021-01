Gir grønt lys for å øke rammene til fellessjukehuset

Nyheter

4. februar skal styret i Helse Midt-Norge behandle saken om utvidet økonomisk ramme for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). For styret legger adm. dir Stig A. Slørdahl fram at det er behov for økt kostnadsramme og foreslår økning slik Helse Møre og Romsdal har lagt til grunn for at tomtearbeidene kan starte i juni og sjukehus kunne tas i bruk om fire år.