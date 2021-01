NRK: Lett å få tak i en falsk polsk koronatest

Nyheter

– Vi er klar over problemet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

For å komme inn i Norge må du vise fram et bevis på at du har tatt en fersk koronatest med negativt resultat, men det er ingen krav til hvordan testen skal se ut.

NRKs reporter i Polen spurte på sin Facebook-side om noen hadde en test de kunne sende henne. Hun fikk fire stykker. På nettet fant hun råd om hvordan dette burde gjøres. Den vanligste forfalskningen er å photoshoppe en ekte test tatt av en annen. Så photoshopper man inn et annet navn og ønskede datoer.

En annen metode er mer avansert. Det er å selv bestille en falsk test. NRK fikk svar etter to timer og betalte 350 kroner i bitcoin for en slik falsk test.

- Vi har hørt fra flyplassene at dette er et problem, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad, til NRK.

Slike falske tester florerer nå i flere land, og bekymrer flere internasjonale aktører.