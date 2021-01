Hærverk-anmeldelser fra Sellanrå ble liggende én måned i Ålesund: - Uakseptabelt!

Nyheter

I desember i fjor og i januar i år omtalte Rbnett det omfattende hærverket ved Sellanrå skole i Molde. Lekeapparat har blitt ødelagt gjennom at vaiere har blitt saget over, trolig med ei baufil. Brennbart materiale har blitt forsøkt påtent, og et bordtennisbord, til en verdi av rundt 15.000 kroner, har blitt ramponert. Det har også blitt knust flasker over skolens uteområde, og i sandkasser. Barnehagen like ved, Barnas Hus, har også blitt utsatt for omfattende skadeverk.