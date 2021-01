Tror ytre konsept er best

Nyheter

Molde Næringsforum har nå engasjert seg i saka, og knyttet til seg avdelingsleder Vegard Willumsen i Multiconsult som konsulent for at regionen skal få fram et så godt faglig grunnlag som mulig for å kunne jobbe for ønsket løsning. Han var tidligere ansatt i NVE, og var bl.a. ansvarlig for NVE sin vurdering av konseptvalgutredninga for Nyhamna i 2015–2017.