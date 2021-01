Nyheter

MOLDE: - Flyselskapet Wizz Air prøver seg på et trusselspill når de varsler at det kan komme søksmål mot Møre og Romsdal fylkeskommune fordi vi anbefaler politikere og ansatte på tjenestereiser å ikke benytte dette selskapet. Det er prisverdig at statsminister Erna Solberg personlig har et standpunkt om ikke å benytte useriøse selskaper, men jeg mener vi må bruke enhver anledning til å arbeide for at det må komme et nasjonalt regelverk som stenger ute selskap som arbeider mot et regulert arbeidsliv og fagforeninger, sier Carl Johansen i Miljøpartiet De Grønne.