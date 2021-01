Reisefølge på veg til Ålesund – 2 er smitta

Nyheter

Ålesund kommune fekk fredag kveld melding om at to personar på veg til Ålesund har testa positivt for korona. Det skriv Ålesund kommune i ei pressemelding laurdag formiddag.

Dei to smitte er del av eit reisefølge på 32 personar på veg til Ålesund. Dei som er smitta, blei stoppa på grensa og er isolert i Halden kommune.

Resten av reisefølget testa negativt på grensa, skriv kommunen. Resten av gruppa er sett i karantene i Ålesund og smittesporingsarbeid er i gang.

Heile reisefølget skal etter planen testast igjen måndag, melder kommuneoverlege Aleksander Sommerdalen.