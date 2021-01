Brannen i Ålesund: Èn funnet omkommet

Nyheter

Én av kvinnene som var savnet er funnet omkommet. Den andre er fortsatt savnet. Det sier innsatsleder for politiet på stedet, Karl Jonas Volen, til Sunnmørsposten i 18.30-tiden lørdag kveld.

Det var tidligere meldt at de to savnede er voksne kvinner som er i familie med hverandre. De var savnet fra samme leilighet. Den andre kvinna er fortsatt savnet, og politiet frykter at også hun er omkommet.

– Dette er basert på opplysninger som er innhentet fra pårørende og vitner. Pårørende er varslet, skriver kommunikasjonsrådgiver i Møre og Romsdal politidistrikt, Eli Anne Tvergrov, i ei pressemelding lørdag kveld.

Boligbrann i Ålesund To personer er ikke gjort rede for Bygård brenner på Aspøya i Ålesund. Politiet har ikke oversikt over alle personene som er registrert på boligen som brenner.

33 personer ble evakuert i forbindelse med brannen. Fem ble fraktet til Ålesund sjukehus – tre av disse er utskrevet, de to andre er til observasjon for lettere og moderate skader.

Politiet skriver lørdag kveld at de fleste evakuerte har fått flyttet tilbake, mens åtte personer får bistand av Ålesund kommune.

– Lørdag kveld er det fortsatt god varme på stedet, men brannen er slukket. Kriminalteknikere gjør undersøkelser på stedet, men det er ikke mulig å gå inn på selve stedet nå. Arbeidet på arnestedet vil starte så snart det er mulig. Det er foretatt avhør av flere vitner som var i boligen, samt andre som var i nærheten, skriver politiet.