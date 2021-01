Nyheter

Trenger man ikke alltid et håp? Tanken på at hvis man åpner en dør, så kan hele livet forandres og bli til noe perfekt. Som fastlege er vi med på menneskers opp- og nedturer. Vi heier på når det fungerer i livet og sola skinner, vi trøster når livet butter i mot og sjela har dratt den tunge dyna over seg selv. Det er ikke alltid man finner en vei videre, men da er rådet mitt alltid: Ikke gi opp, man vet aldri hva som skjer.