Tatt av snøskred 5. mai – falt i koma 5. mai 25 år senere

– Jeg er sjeleglad for at jeg lever. Jeg har hatt ubegripelig flaks, flere ganger

Innfjordingen Olav Morten Hagen (51) er et levende mirakel. Han har lurt døden minst to ganger, som han sjøl sier det. – Det er helt utrolig at han sitter her med oss, sier foreldrene.