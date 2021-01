Vil gjøre denne leikeplassen enda mer spektakulær

Nyheter

– Når Sjøfronten 2 er ferdig i 2023, får vi et enda bedre, mer urbant og vitalt sentrum. Vi har da snudd hele sentrum mot sjøen, mot «Moldivene» og de 222 fjelltoppene. Det er en historisk vending for byen, sa Torgeir Dahl til de over 130 tilhørere på Molde Næringsforums frokostmøte om byutvikling torsdag.