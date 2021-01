Seier nei til friskular i Fiksdal og Tresfjord

Nyheter

I både Fiksdal og Tresfjord er skulane truga av nedlegging. Bygdefolket har derfor etablert selskap som har søkt om å få drive skular i privat regi, såkalla friskular. No har svaret komme frå Utdanningsdirektoratet. Det vart avslag, melder Bygdebladet (krev abonnement).



I avslaget viser direktoratet til friskolelova der det mellom står at ein skule ikkje skal få godkjenning dersom etableringa vil medføre konsekvensar for det offentlege skuletilbodet.