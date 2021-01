Forberedt på at prisen øker

Nyheter

Administrerende direktør Øyvind Bakke opplyste tidligere denne uka at det er brukt 600 millioner kroner til nå på å planlegge og forberede Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Direktøren anbefaler at kontrakten med Skanska Norge AS avsluttes. Hva tenker helseministeren om det som skal skje i fortsettelsen?