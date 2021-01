Ordførere: - Byggingen av Fellessjukehuset må komme i gang!

Nyheter

Romsdal Regionråd (ROR) registrerer nok en gang en utsettelse av byggingen av fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.

ROR sitt primære håp var at HMR og Skanska hadde kommet til en enighet, og at byggearbeidet kunne starte som planlagt.

For ROR er det av avgjørende betydning at byggearbeidene kommer i gang i løpet av våren 2021, og at sykehuset blir bygget i tråd med det utviklede konseptet og uten reduksjon av funksjoner og kapasitet.

Det skriver de via ei pressemelding tirsdag formiddag.

Uttalelsen er undertegnet av følgende ordførere:

Torgeir Dahl, ordfører Molde kommune

Tove Henøen, ordfører Hustadvika kommune

Geir Inge Lien, ordfører Vestnes kommune

Yvonne Wold, ordfører Rauma kommune

Odd Jørgen Nilssen, ordfører Aukra kommune

