Mener folk har blitt holdt for narr i sjukehussaka: – Høie må ta kontroll

Når helseforetaket har brukt 600 millioner kroner til å planlegge nytt sjukehus og byggekontrakten ennå ikke er inngått, er det en stor skandale, mener Frps nestleder Sylvi Listhaug. Hun vil at helseministeren tar kontroll over saka, slik at sjukehuset på Hjelset blir bygget.