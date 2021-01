Enorme utfordringer venter for Biden

Nå venter knallhardt arbeid for Biden og hans tropper.

Innsettelsen av en ny president i USA er alltid omgitt med stor interesse. Ikke av bare for amerikanere, resten av verden følger like mye med. Innsettelsen onsdag var likevel i en særstilling. Både USA og resten av verden var spent på mulig bråk, opptøyer og det som verre er. Da denne lederspalten var ferdigskrevet i går ettermiddag, hadde heldigvis ikke noe slikt skjedd.

Utfordringene som venter den nye presidenten er enorme. USA er brutalt rammet av pandemien, og tirsdag kveld norsk tid ble over 400.000 koronaofre minnet av den da påtroppende presidenten og visepresidenten i Washington. Biden har allerede signalisert at kampen mot covid-19 blir det første han og hans administrasjon vil ta fatt på.

Splittelsen og polariseringen er av mange påpekt som kanskje det største problemet i USA. Forskjellene mellom folk, både i levekår og meninger, er store i det som en gang var mulighetenes land. Radikalisering og manglende tro på demokratiet gjør styringa komplisert og utgjør en fare.

Allerede før innsettelsen onsdag var signalene klarte fra Bidens folk. Det kommer en helt annen politikk fra USA nå. Staben opplyste at rett etter innsettelsen ville president Joe Biden signere en rekke ordre.

Biden vil stanse byggingen av Donald Trumps grensemur og oppheve reiseforbudet fra flere land med muslimsk flertallsbefolkning. Den nye presidenten vil igjen slutte USA til både den internasjonale Parisavtalen for klima og Verdens helseorganisasjon (WHO). – Etter fire lange år har Europa igjen en venn i Det hvite hus. Det er et nytt daggry i USA, og EU er klar til en ny begynnelse, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen onsdag.

Det historiske øyeblikket er over. Nå venter knallhardt arbeid for Biden og hans tropper. Men sjøl om Bidens liste med utfordringer, etter fire år med Trump kan virke fryktelig lang: Han er ikke den første presidenten med mange vanskeligheter foran seg. USA har kommet seg igjennom tøffe tider før også.