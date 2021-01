Biden ba om samhold og fellesskap i innsettelsestalen

Nyheter

– Med samhold kan vi gjøre store ting, viktige ting, sa den nyinnsatte presidenten innledningsvis i innsettelsestalen, som Washington Post har publisert en transkripsjon av.

Biden ba om at landet samler seg for å bekjempe de store problemene det står overfor.

– Vi har aldri mislyktes når landet står sammen, sa presidenten.

De tidligere presidentene Bill Clinton, Barack Obama og George W. Bush var til stede på innsettelsesseremonien. Den nylig avgåtte president Donald Trump landet i Florida omtrent da seremonien i Washington begynte.

Biden takket de tre dypt for at de hadde møtt opp.

Ba om samhold

Uten samhold blir det ingen fred og framgang, sa Biden.

– La oss begynne på nytt, lytte til hverandre, respektere hverandre, oppfordret Biden.

– Uenighet trenger ikke forårsake total krig, fortsatte han.

Han henviste til det dypt splittede landet Donald Trump etterlater seg.

– Amerika er bedre enn dette.

Mintes ofre

Biden mintes alle de over 400.000 som har mistet livet i forbindelse med koronapandemien i USA.

– I min første handling som president vil jeg be dere om å bli med meg i en stille bønn for å minnes alle dem vi mistet i pandemien i året som gikk, sa han.

– La oss ære dem ved å bli det folk og den nasjonen vi vet at vi kan og bør være, sa han og bøyde hodet i stillhet.

Advarte mot opprør

Presidenten viste til stormingen av kongressbygningen i USA tidligere i januar, et opprør som kostet fem personer livet.

– Her står vi, bare dager etter at en opprørsmobb trodde de kunne bruke vold for å kneble folkets vilje, stoppe demokratiet vårt og drive oss fra denne hellige grunnen, sa Biden.

– Det skjedde ikke, og det vil aldri skje. Ikke i dag, ikke i morgen – aldri, fastslo presidenten.

Gikk ut mot løgner

Biden så i sin tale framover og lovet at USA skal reparere sine allianser og engasjere seg i verden igjen.

– Ikke for å møte gårsdagens utfordringer, men morgendagens utfordringer, sa presidenten.

Han viste også til desinformasjon og løgner som har blitt spredd i USA den siste tiden, ikke minst i forbindelse med valgresultatet fra november.

– De siste ukene og månedene har lært oss en smertelig lekse. Det finnes sannhet, og det finnes løgn. Vi må forsvare sannheten og bekjempe løgnene, sa Biden.

