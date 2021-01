Avviser ulovlig boikott

Nyheter

MOLDE: Flyselskapet Wizz Air mener at fylkesutvalget i Møre og Romsdal har oppfordret til boikott av lavprisselskapet. 26. oktober i fjor vedtok fylkesutvalget en uttalelse der politikerne oppfordret ansatte og politikere i fylkeskommunen under tjenestereiser til ikke å reise med Wizz Air og andre flyselskap som motarbeider ansattes rett til å organisere seg. Vedtaket i fylkesutvalget ble ikke tatt nådig imot av flyselskapet. 21. desember mottok fylkeskommunen varsel fra Wizz Airs norske advokat, Advokatfirmaet Scjødt, om at flyselskapet ville ta ut søksmål mot Møre og Romsdal fylkeskommune. Wizz Air mener fylkesutvalgets vedtak er en ulovlig boikotthandling mot flyselskapet.