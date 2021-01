Bakke foreslår å avvise Skanskas tilbud:

Skanska-sjefen: – Jeg er sjokkert

Konsernsjefen i Skanska er opprørt over at toppsjefen i helseforetaket mener deres tilbud bør avvises: – Fullstendig uforståelig og helt useriøst at en offentlig byggherre kan drive forhandlinger på en slik måte, sier han.