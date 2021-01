Bunadsgeriljaen gir 100.000 til gynekologer som vil jobbe i Kristiansund

Nyheter

Forrige onsdag ble det kjent at fødeavdelinga i Kristiansund stenges midlertidig, og at fødetilbudet samles i Molde fra 8. februar. Hovedårsaken var mangelen på gynekologer i Kristiansund, hvor det kun jobber én i fast stilling, mens Molde har fem. I tillegg er det en gynekolog som deler arbeidstida mellom de to sjukehusa.