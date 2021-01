Bakke gir tommel ned for Skanskas sjukehus-tilbud

Nyheter

Mandag kveld behandlet prosjektstyret for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) det siste tilbudet fra Skanska på bygging av fellessjukehuset på Hjelset. Til grunn for vurderinga lå også en fersk prognose for hva sjukehuset vil koste, og forslag til større økonomiske rammer enn de har nå, utarbeidet av Advansia.