(Åndalsnes Avis): Nå som vinteren har lagt seg, så har hjorten begynt å samle seg på Holmemstranda for vinteren. Bare denne uka har viltnemda i Rauma vært ute på tre oppdrag knyttet til viltpåkjørsler på strekningen. Nå ønsker Per Egil Solli-Mork i Rauma viltnemd at det kommer opp varselskilt med lys.