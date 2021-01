Smittevernnivået på skolene senkes - og nye regler for fritidsaktiviteter

Nyheter

Tiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler, sa Solberg da hun orienterte Stortinget mandag.

Regjeringen vil lette noe på flere av tiltakene som ble innført etter nyttår.

– Målet er særlig å gjøre hverdagen for barn og unge litt mer normal, sa Solberg.

Skjenkeforbudet videreføres - og så mange gjester kan du ha hjemme Forbudet mot skjenking av alkohol blir videreført. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av forbudet i neste uke.

Dette er korona-endringene Statsminister Erna Solberg (H) orienterte mandag om en rekke endringer i de nasjonale koronatiltakene.

Lokale beslutninger

Kommunene kan opprettholde rødt nivå denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå for å vurdere om de fortsatt skal ligge på rødt nivå.

Den lokale beslutningen er det smittevernmyndighetene i kommunen som tar.

– Gult nivå er det tiltaksnivået skolene er best kjent med, men jeg har forståelse for at det kan være krevende å bytte fra rødt til gult nivå. Noen skoler trenger litt tid til å planlegge dette, og kommuner har behov for å vurdere nivået som er riktig opp mot den lokale smittesituasjonen. Jeg håper likevel at det kan være en lettelse for skolene å kunne gå tilbake til en hverdag med færre begrensninger, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Solberg: – Vi har kontroll, men situasjonen kan endre seg raskt Statsminister Erna Solberg (H) sier Norge fortsatt har kontroll over koronapandemien, men har ingen garantier for at det holder seg.

Gult, ikke grønt

Kommunene har imidlertid ikke mulighet til å sette tiltaksnivået lavere enn det nasjonale tiltaksnivået tilsier. Det vil si at kommuner ikke kan senke nivået til grønt.

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er det samme, og det er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. På gult nivå kan hele skoleklasser ha undervisning sammen. De kan også ha fag der elevene blandes, men dette bør begrenses så langt det er mulig.

Fritidsaktiviteter inne og ute

Barn og unge under 20 kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne, sier statsminister Erna Solberg (H).

– De kan også unntas anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvelsen av aktivitet, sa Solberg da hun redegjorde om koronahåndteringen for Stortinget mandag.

Ordinær treningsaktivitet internt i lag, klubber og foreninger kan derfor gjennomføres.

– Men kamper, cuper og stevner, også for barn og unge må fortsatt utsettes. For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan det trenes, dersom det er mulig å holde god avstand, sa Solberg videre.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

Fysisk undervisning for noen studenter

Regjeringen anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler fortsetter med digital undervisning, men åpner for fysisk undervisning i områder med lav smitte.

I en pressemelding mandag opplyser regjeringen at de anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler fortsetter med digital undervisning der det er mulig, men at studenter i områder med lav smitte bør få mulighet til fysisk undervisning i mindre grupper minst én gang i uken.

– Nå tyder tallene på at smitten flater ut og da prioriterer vi å åpne litt opp for fysisk undervisning for studentene. Forutsetningen for anbefalingen er at det skjer i mindre grupper og at smittevernreglene følges, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Universiteter, høyskoler og fagskoler bør fortsatt unngå å gjennomføre større forelesninger.

Det er studiestedene, sammen med lokale helsemyndigheter, som skal vurdere hvilke og hvor mange studenter som kan få fysisk undervisning. Institusjonene må også sørge for å tilrettelegge for de studentene som har behov for det.

– Vi må nok holde ut litt til før det blir helt som normalt, men nå kan i hvert fall enda litt flere vende tilbake til campus, sier Asheim.

Ettersom smittesituasjonen fortsatt er usikker, er det foreløpig ikke mulig for Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å vurdere om tiltakene som ble innført 4. januar har hatt tilstrekkelig effekt.

Derfor kan det bli nødvendig med innstramminger igjen hvis smittetallene går i negativ retning.

Statsminister Erna Solberg sier regjeringen vil komme tilbake med nye økonomiske tiltak for studenter som har tapt inntekt.