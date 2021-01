Slitasje på skoler og i idretten

Nyheter

Konsekvensene av de gjentatte smitteverntiltakene begynner å bli synlige i skolen og i idretten. Siden det første smitteutbruddet i mars i fjor har barn og unge vært gjennom flere perioder med redusert skole- og aktivitetstilbud. Det har vært riktig for å få kontroll og oversikt. Under en pressekonferanse mandag ettermiddag presenterte statsminister Erna Solberg lettelser i tiltakene overfor unge. Håpet nå er at de unge nå kan leve med noe mer stabilitet de kommende månedene.

Det betyr at idrettshaller er oppe, og at aktivitet kan gå mest mulig som normalt. Det er viktig at barn under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter. Dette er en sentral og viktig del av hverdagen for mange familier, og gir viktige bidrag til folkehelsa i en krevende tid. Tillitsvalgte i barne- og ungdomsidretten har gjentatte ganger redegjort for hva nye begrensninger gjør for aktivitet, økonomi og rekruttering i idretten. De strenge tiltakene i idretts- og kulturlivet har vært vanskelig å forstå målt opp mot andre samfunnsområder. Det etterlatte inntrykk er at aktiviteter for barn og unge ikke har hatt tilstrekkelig prioritet.

Under pressemøtet mandag ble det også kjent at det blir lettelser i tiltakene for skolene. I praksis betyr dette at undervisningen kan gå mer som normalt i områder med lav smitte, men at lokale tiltak kan iverksettes ved smitteutbrudd. Dette er en riktig modell som tar hensyn til forhold. Både lærere og elever begynner nå å bli slitne. VG omtalte i går en undersøkelse fra Utdanningsforbundet. Den viser at lærerne opplever seg overarbeidet, smitteutsatt og underbetalt for merarbeidet i pandemi-skolen. Når over 50 prosent av de spurte oppgir at de har vurdert å bytte jobb er det et sterkt faresignal.

Når tiltakene strekker ut i tid blir skjevheter synlige, og man kan skape mer permanente utfordringer. Det er viktig at man nå ser på tiltak for hvordan de som allerede er rammet skal komme best mulig ut av de neste månedene. Opposisjonen utfordret spesielt på hvordan man kan unngå at familier rammes hardt økonomisk.