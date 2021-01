Nytt smittetilfelle i Molde

Nyheter

Molde kommune melder mandag kveld om ett nytt tilfelle av covid-19-smitte.

– Vedkommende er tilreisende fra utlandet, og er nå satt i isolasjon. Tilfellet utløser ingen nye i karantene i Molde, opplyser kommunen.

51 smittede i januar

103 personer ble testet seg på teststasjonen mandag. Kommunen har nå 51 personer som er bekreftet smittet av korona i løpet av januar måned.



Her finner du månedlig oversikt over smittede og testede i Molde.

Skoler på gult nivå

De nye nasjonale retningslinjer fra regjeringen som kom mandag, innebærer at også skolene i Molde går tilbake til gult smittevernnivå fra og med onsdag 20. januar.

– Smittesituasjonen i Molde er oversiktlig og under kontroll, og det er derfor ikke behov for å opprettholde rødt nivå. Også regler for sosial kontakt, sammenkomster og arrangement, samt idrett og aktivitet følger de nasjonale retningslinjene, skriver Molde kommune.

Her finner du samlet oversikt over koronareglene for Molde.