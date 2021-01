Nye korona-anbefalinger - uenighet om skjenkestopp

Nyheter

Rådet om å unngå å ha gjester i hjemmet, bør fjernes fra tirsdag av. Det mener Helsedirektoratet og FHI.

Dette kommer fram i anbefalingene som er sendt til regjeringen i forkant av Erna Solbergs (H) redegjørelse om de nasjonale koronatiltakene i Stortinget mandag.

«Helsedirektoratet foreslår at anbefalingen om at aleneboende bare kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand, ikke videreføres etter den 19. januar. Det foreslås også at anbefalingen om å unngå å ha gjester i hjemmet ikke videreføres etter 19. januar.», skriver Helsedirektoratet.

Anbefalingen understøttes også av FHI, som mener man kan myke opp til et råd om å maks ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.

Rådet om å i størst mulig grad begrense kontakt med andre mennesker bør fortsatt gjelde, mener FHI.

– Totalt antall kontakter gjennom en uke bør begrenses ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter. Treff bør fortrinnsvis foregå utendørs, skriver FHI.

Anbefalingen danner grunnlaget for regjeringens beslutninger om de nasjonale koronatiltakene, som statsminister Erna Solberg (H) skal redegjøre om i Stortinget mandag klokka 12.

Uenig om skjenkestopp

FHI anbefaler å fjerne nasjonal skjenkestopp, mens Helsedirektoratet vil videreføre.

Folkehelseinstituttet anbefaler regjeringen om å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet. Helsedirektoratet mener at forbudet bør videreføres i 14 dager til.

Det kommer fram i de nye anbefalingene fra FHI og Helsedirektoratet.

Gult nivå

Helsedirektoratet støtter anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om å innføre gult nivå på ungdomsskoler og videregående skoler.

Smitteverntiltak som rammer barn og unge, skal være nødvendige, forholdsmessige, målrettet, medisinskfaglig begrunnet og i minst mulig grad påvirke deres hverdag, heter det i anbefalingen som ble lagt ut mandag formiddag.

Helsemyndighetene understreker at smitteverntiltak må være tilpasset den lokale smittesituasjon og lokale forutsetninger.

– Det er viktig å nå redusere tiltaksbyrden for barn og unge, da de har vært rammet av restriktive tiltak i snart et år, skriver Helsedirektoratet.

Det er også lagt vekt på at skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig for å møte elever og ha samtaler. Det gir en unik mulighet til å møte barn og unge som opplever utfordringer i pandemien.

– Samarbeid med skolen er nødvendig for å kunne følge opp utsatte barn og unge, skriver Helsedirektoratet

Innreisenekt

Helsedirektoratet vurderer innreisenekt fra land med høy smitte.

– Dette har medført at importsmitte fortsatt utgjør en betydelig utfordring for den nasjonale smittesituasjonen, heter det i en oppdatering av direktoratets faglige råd, som ble lagt fram mandag.

Helsedirektoratet anbefaler at regjeringen raskt vurderer mer inngripende tiltak dersom dagens tiltak ikke er effektive nok.

– Slike tiltak kan være å nekte innreise for personer som har fast bopel i land med svært høye smittetall i en kortere periode, heter det i anbefalingen.

– Selv om tiltaket kan belaste deler av næringslivet som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, vil det på sikt kunne muliggjøre at de generelle tiltakene som gjelder befolkningen kan lempes noe på, heter det videre.