Informerer om koronasituasjonen

Nyheter

Statsministeren redegjør for håndteringen av pandemien

Statsminister Erna Solberg (H) vil redegjøre for håndteringen av koronapandemien i Stortinget klokken 12. Deretter vil helseminister Bent Høie (H) redegjøre om vaksinesituasjonen.

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Statsminister Erna Solberg (H) inviterer til pressekonferanse ved 14-tiden om koronasituasjonen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet vil også være til stede.

Søk i Gjerdrum gjenopptas

Øst politidistrikt planlegger å gjenoppta søk etter de tre siste omkomne i skredområdet i Gjerdrum klokken 9. Ved eventuelle funn vil politiet så raskt som mulig varsle de pårørende før offentligheten blir gjort kjent med funnene.

Tillitsvotering mot Italias statsminister

Italias statsminister Giuseppe Conte taler i deputertkammeret i nasjonalforsamlingen i Roma i dag og i senatet i morgen, og det holdes tillitsvoteringer i begge kamrene etterpå. Regjeringen står i fare for kollaps etter at to ministre fra partiet Viva trakk seg.

Norge spiller i håndball-VM

Norge spiller mot Østerrike i tredje og siste runde av gruppespillet i VM-sluttspillet i håndball for menn i Egypt. Kampen spilles i 6. oktober-byen i Kairo og starter klokken 20.30.